Sibelco viert 150 jaar witzandontginning met wandelpad en expo: “We zijn nog altijd verweven met de lokale gemeenschap hier”

Mol/Dessel/LommelSibelco, de wereldleider in witzandontginning, blaast dit jaar maar liefst 150 kaarsjes uit. Het Molse bedrijf is na al die tijd nog steeds diepgeworteld in de Kempische zandgrond en geeft ter gelegenheid van deze bijzondere verjaardag de Desselse groeve Schansheide terug aan de lokale bevolking als natuurgebied. “De Kempen blijft onze bakermat”, zegt Cathy Blervacq van Sibelco Belgium.

Bij het graven van het kanaal Bocholt-Herentals werd in 1845 kwartszand ontdekt in Mol, Dessel en Lommel. De dorre Kempense grond is plotseling erg gegeerd. Zandleurders verkochten het witte goud als schuurmiddel en vloerstrooisel, terwijl schippers het zand vervoerden naar de glas- en kristalnijverheid in Wallonië. De pionier van de Molse zandwinning was Antoon Van Eertvelde. Hij richtte in 1872 het bedrijf Sablières et Carrières Réunies (SCR) op en kreeg als eerste de toestemming van de staat om zand te winnen op de bermen van het kanaal. Dit bedrijf fuseerde in 1896 tot SCR-Sibelco onder Stanislas Emsens. Sindsdien groeide de firma uit tot de wereldleider in witzandontginning met groeves in meer dan 30 landen.

Schansheide

“En toch blijft het Kempense Mol onze bakermat. Na 150 jaar zijn we hier nog steeds actief en doen we aan duurzame ontginning, waarbij we rekening houden met de natuur en de mensen die er wonen”, zegt Cathy Blervacq, country manager Sibelco België. “Daarom hebben we onlangs een partnerschap ondertekend met Bird Life International, een organisatie die wereldwijd wilde vogels en hun habitat, maar ook biodiversiteit in het algemeen een duwtje in de rug geven. Zij zullen ons helpen om al onze voormalige groeves om te vormen tot duurzame en gezonde biotopen die we kunnen teruggeven aan de natuur en de lokale gemeenschappen”, legt ze uit.

De voormalige groeves van Sibelco werden in Mol al omgevormd tot prachtig natuurgebied.

Een knap voorbeeld van zo’n voormalige groeve is de Schansheide in Dessel. Dit gebied van zo’n 35 hectare groot werd ter gelegenheid van Sibelco’s 150ste verjaardag knap heraangelegd als natuurgebied. “We hebben deze gronden donderdagmiddag officieel overgedragen aan Natuurpunt Netebronnen, een partner waarmee we al ruim 20 jaar samenwerken”, zegt Cathy. “In het gebied is een bewegwijzerde route uitgestippeld, waarmee de wandelknooppunten van Mol en Dessel met elkaar verbonden worden. Daarnaast hebben we er ook een uitkijkheuvel gebouwd met een verrekijker en enkele informatieborden over de kwartszandontginning. Een van onze werknemers heeft voor de heuvel ook een passend kunstwerk gemaakt in de vorm van een verrekijker, waarmee we willen terugkijken op onze rijke geschiedenis van 150 jaar, maar ook vooruitblikken op de toekomst.”

Glasrecyclage

Sibelco is immers de wereldleider op vlak van duurzame witzandontginning, maar wil ook meer investeren in een circulaire economie. “Na 150 jaar is de ontginning van kwartszand nog steeds goed voor 50 procent van onze omzet. Het blijft dus het hart van ons bedrijf”, zegt CEO Hilmar Rode. “Maar het is natuurlijk ook belangrijk om te innoveren en nieuwe markten te verkennen. De circulaire economie speelt steeds meer en meer een grotere rol in onze wereld en daar willen wij ook in meespelen. Zo zijn we meer dan 20 jaar geleden al op kleine schaal begonnen met het recycleren van glas. De voorbije twee jaar hebben we daarin fors geïnvesteerd, waardoor we nu de Europese leider in glasrecyclage zijn.”

Glasrecyclage past dan ook perfect in de toekomstvisie van het bedrijf. “Ons doel is om onze CO2-uitstoot tegen 2030 met 37 procent te verminderen. We hebben daarvoor een budget van 90 miljoen euro voorzien”, zegt Rode. “Glasrecyclage vormt daarin een belangrijk project. Door scherven oud glas samen met nieuw kwartszand in de smeltoven te steken, hebben we minder energie nodig om het zand te smelten en nieuw glas te maken. Ook komt er daardoor minder CO2 vrij tijdens het smeltproces. Win-win dus.”

Jaar van het Glas

Glas blijft namelijk een belangrijk product met enorm veel toepassingen in onze moderne maatschappij. Denk maar aan beeldschermen, zonnepanelen en ramen. En dat is ook de Verenigde Naties niet ontgaan: de organisatie heeft 2022 namelijk uitgeroepen tot het Jaar van het Glas. “Het is echt een prachtig toeval dat dat samenvalt met het 150-jarige bestaan van Sibelco. Ter gelegenheid van onze verjaardag openen we deze zondag daarom ook een expo in 't Kristallijn over de belangrijke rol van glas in onze maatschappij. Daarnaast organiseren we dit weekend daar ook een groot feest voor al onze Belgische (oud-)personeelsleden en hun gezin. In totaal zullen wel 600 mensen aanwezig zijn om 150 jaar Sibelco te vieren en herinneringen op te halen”, besluit Rode.

Witzandontginning is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van Mol, Dessel en Lommel.

De witzandontginning in de Kempen was vroeger zware arbeid.

Sibelco blaast dit jaar 150 kaarsjes uit.