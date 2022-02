Schepen Minnen vindt mysterieus Coca Cola-flesje mét boodschap in afgebroken Spinhallen: “Maar ik krijg het briefje er niet uit...”

DesselWat is de mysterieuze boodschap die geschreven staat in het flesje dat onder de Spinhallen begraven lag? Dat is de vraag die eerlijke vinder en schepen Herman Minnen probeert te beantwoorden. “Ik heb al geprobeerd met Chinese stokjes, een pincet, ... maar zonder succes.”

De Spinhallen werden bijna 50 jaar geleden gebouwd en waren tot op de draad versleten. Het gemeentebestuur besliste daarom om de hallen af te breken en een nieuwe gymzaal te plaatsen. En dat is jammer, in die zin dat de oude hallen een bijzonder stukje Desselse geschiedenis vormen. “De Spinhallen werden opgetrokken in 1974. De werken werden echter niet uitgevoerd door bouwvakkers, maar door vrijwilligers”, weet Herman Minnen, schepen van Openbare Werken, Patrimonium en Sport. “Toen bekend geraakte dat de gemeente de hallen zou afbreken, kregen we van verschillende burgers meldingen binnen dat de vrijwilligers er een flesje met een boodschap verstopt zouden hebben. We hebben de aannemer gevraagd om daar zeker op te letten.”

Volledig scherm De Spinhallen worden gesloopt. © Gemeente Dessel

De werken gingen begin dit jaar van start, maar de aannemer kwam geen enkel flesje tegen. “Afgelopen zaterdag ging ik even kijken op de werf en alle muren waren al afgebroken. De aannemer zei me met spijt in het hart dat er geen flesje werd gevonden”, vertelt Herman. “Toen zag ik plots een zwart kabeltje op de grond liggen. Wanneer ik eraan trok, voelde ik dat er iets aan vasthing. Ik heb dan met mijn handen zitten graven en - jawel - het was het befaamde flesje”, lacht hij. “Puur geluk, want voor hetzelfde geld was het flesje al stukgegaan door de werken en samen met het puin afgevoerd. Het lag verstopt onder de grond aan de inkomdeur van de sporthal."

Chinese stokjes

Het flesje is dus boven water, maar wat staat er op het papiertje? Dat is momenteel nog een groot raadsel. “Vermoedelijk staan alle namen van de vrijwilligers erop geschreven. Ook zouden ze een boodschap hebben achtergelaten. Helaas heb ik het papiertje tot op heden nog niet kunnen loskrijgen. Ik heb al geprobeerd met Chinese stokjes, een pincet, ... Maar voorlopig zonder succes, zucht Herman. “We willen het flesje ook niet kapotslaan, dat zou zonde zijn. Het is een vintage flesje van een formaat dat ze nu niet meer maken. We gaan daarom de hulp inschakelen van de Heemkundige Kring. Hopelijk weten zij hoe we dit het beste aanpakken. Voorlopig bewaar ik het flesje in mijn kast, zo ben ik er zeker van dat het niet verloren geraakt.”

Ondertussen heeft het mysterieuze flesje het gemeentebestuur wel aan het denken gezet. “In september zouden we kunnen starten met de bouw van de nieuwe gymhal. We overwegen om zelf ook een boodschap voor de toekomst achter te laten”, zegt schepen Minnen. “Dat zouden we dan bijvoorbeeld doen tijdens de eerstesteenlegging. Maar we moeten er nog goed over nadenken. Bovendien willen we eerst de huidige boodschap achterhalen. Ik ben in ieder geval erg benieuwd”, lacht hij.