Rondetafelgesprek en ideeënuitwisseling voor senioren

Voetbal eindronde derde nationale stijger ASV Geel verliest met 6-1 op het veld van FC Voor­de-Appelterre: “Ik herkende mijn spelers niet”

ASV Geel is zondagnamiddag, in de tweede partij van de eindronde voor een bijkomende stijger in derde nationale, zwaar onderuit gegaan op het veld van FC Voorde-Appelterre. De Kempenaars kwamen vrij vroeg op voorsprong via Jordi Kreydt, maar keken bij de rust reeds tegen een 4-1- achterstand aan. Eindstand werd 6-1.