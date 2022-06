Puffen en blazen op snikhete derde Graspop-dag: “Ze mogen gerust wat meer waterkraantjes voorzien”

Ellenlange wachtrijen aan de ijsjeskramen en de voorzieningen voor gratis drinkbaar water, blote basten en bikini’s in overvloed en Graspoppers die - al dan niet uitgeteld - lekker liggen te braden op de festivalweide: het was zaterdag een onvervalste zomerse festivaldag in Dessel. Iedereen gaat qua klederdracht zo op zijn eigen manier om met de verzengende temperaturen. Heel wat metalheads bleven trouw aan hun jeansvest, anderen liepen rond in bloot bovenlijf.

Strohoed

Nederlanders Daan en Ivo vonden hun heil in een hoedje dat ze op Graspop zelf kochten. Ivo ging daarbij voor een soort Chinese strohoed. “Ik wou vooral zo belachelijk mogelijk doen”, lacht hij. Daan schafte het eerste hoedje dat hij tegenkwam aan. “Ivo heeft wat meer schaduw, maar dat van mij blijft tenminste goed zitten. En hij heeft gisteren er nog aan moeten vlechten, want het was een beetje kapot”, grijnst Daan.

Voor beide heren mag het wel wat minder warm. “Vandaag (zaterdag, red.) is het wel echt erg. Ze mogen gerust wel wat meer waterkraantjes voorzien. We zijn vandaag ook wel een pak minder bier en meer water aan het drinken. Dat was gisteren (vrijdag, red.) niet het geval, toen ging het nog.”

Volledig scherm Daan en Ivo zoeken bescherming met een hoedje. © Wouter Demuynck

Oliesjeik

Met zijn sjaal over zijn hoofd ziet Axel er dan weer uit als een soort oliesjeik. Bij hem is het kwaad echter al geschied. “Ik ben al sinds de eerste dag verbrand”, vertelt hij. “Ik ben een ‘rosse’, dus ik verbrand nogal rap. Ik heb me eerst met een hoedje beschermd, dan heb ik nog een bandana en sjaal erbij gepakt om mijn nek te beschermen. Mijn vader, die ook op Graspop zit, is hier zelfs nog voor mij een extra trui met lange mouwen gaan kopen.”

De derde festivaldag verliep al bij al zonder incidenten. De twee hulpposten van het Rode Kruisten hadden het druk, maar het werd zeker geen overrompeling. Ook de korte ontruiming van de Marquee zal slechts als een voetnoot de geschiedenis ingaan.

Volledig scherm Een lange wachtrij aan het ijsjeskraam. © Wouter Demuynck

Volledig scherm Ook aan de voorzieningen voor drinkbaar water was het aanschuiven geblazen. © Wouter Demuynck

Volledig scherm De hitte heeft deze festivalganger al helemaal uitgeteld. © Wouter Demuynck

Volledig scherm Het Rode Kruis kreeg festivalgangers met de typische zonneslag-klachten over de vloer. © Wouter Demuynck

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.