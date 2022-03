Paard gewond na aanrijding door auto

Mol Fietser (18) gewond na ongeval in Statie­straat

Een fietser is dinsdagavond gewond geraakt bij een verkeersongeval in de Statiestraat in Mol. Het slachtoffer, een 18-jarige man, werd er rond 21.30 uur door een auto aangereden op het kruispint met de Lakenmakersstraat. De fietser werd gewond naar het ziekenhuis gebracht.

16 maart