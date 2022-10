Oude Delhaize wordt gerenoveerd tot nieuw filiaal met 30 luxeappartementen

De huidige supermarkt wordt binnenkort afgebroken om plaats te maken voor een gloednieuw winkelpand. Wekelijks komen er nu zo’n 6.000 klanten over de vloer, maar na de bouwwerken wordt verwachte dat dit aantal nog sterk zal stijgen. De vernieuwde winkel zal immers een ruimer assortiment bieden. “We merken al enkele jaren dat onze huidige winkel te klein is om aan de verwachtingen van onze klanten te voldoen. Met de nieuwe winkel willen we de kaart trekken van alle sterke punten van Delhaize: kwaliteit aan betaalbare prijzen, een groot assortiment en een fijne winkelomgeving. Onze supermarkt wordt dé ontmoetingsplaats voor de inwoners van Dessel”, meent uitbater Ruben Dewaele.

Huisvesting

Maar opvallend aan het project is natuurlijk de komst van 30 luxeappartementen op de site. De projectontwikkelaar hoopt zo in te spelen op de grote vraag naar meer kwalitatieve huisvesting in Dessel en omgeving. Volgens cijfers van Statistiek Vlaanderen steeg het bevolkingscijfer in Dessel tussen 2016 en 2021 met 2,5 procent. Hetzelfde geldt voor de omliggende gemeenten Mol (+2,7%) en Retie (+4,4%). Uit de bevolkingsvooruitzichten van het Federaal Planbureau blijkt dat deze trend zich ook zal verderzetten in de komende jaren. De vraag naar meer betaalbare en kwalitatieve huisvesting in en rond Dessel stijgt dus elk jaar, zeker binnen bepaalde bevolkingsgroepen.

Volledig scherm De Delhaize op de Molsebaan in Dessel wordt vernieuwd en uitgebreid met 30 appartementen. © rv

“Wij merken dat er onvoldoende aanbod is van kwalitatieve compacte huisvesting in Dessel en omstreken. Vooral 60-plussers willen steeds vaker hun huidige woning inruilen voor een duurzaam, energiezuinig en comfortabel appartement dat voldoet aan de laatste energienormen”, zegt Jonas Lootens, directeur Nieuwbouw van Hillewaere Vastgoed, dat het project in handen heeft. “Ook het feit dat zij minder onderhoud hebben aan zo’n woning is een belangrijke factor. Zeker deze doelgroep blijft vandaag nog een beetje op zijn honger zitten. Met dit project spelen we volop in op hun vraag en hun behoeften.”

BEN-normen

Het project wordt volledig gebouwd volgens de huidige BEN-normen. Er wordt gebruik gemaakt van zonnepanelen, geothermie en warmtepompen voor de energievoorziening en elk appartement heeft vloerverwarming, die in de zomer ook voor de nodige koeling zorgt. Verder wordt aan de opmars van de elektrische voertuigen gedacht. Zo worden er elektrische laadpalen geïnstalleerd op de publieke parking voor de Delhaizeklanten. Tot slot is er ook een ondergrondse parkeergarage voor de bewoners voorzien met daarbij de nodige fietsenstallingen en private bergingen.

Timing

Komende zaterdag 22 oktober vindt het lanceringsmoment op de site plaats. Tussen 10 en 15 uur kunnen geïnteresseerden langsgaan om meer te weten te komen over het project en de appartementen. Inschrijven is niet nodig. De verkoop van de appartementen is zopas gestart en is in handen van makelaarsgroep Hillewaere Vastgoed. De start van de werken is gepland in het voorjaar van 2023. De vernieuwde Delhaize zal klaar zijn in 2023, de eerste bewoners zullen pas hun intrek kunnen nemen in 2025.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.