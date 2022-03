Oud-burgemeester Hugo Draulans (88) overleden: "Hij was enorm begaan met zijn Dessel”

DesselOud-burgemeester Hugo Draulans is overleden. Draulans werd 88 jaar. Hij was in zijn dorp gekend als tandarts, maar maakte ook 36 jaar deel uit van de gemeenteraad in Dessel. Daarvan was hij twaalf jaar schepen en zes jaar burgemeester.

Hugo Draulans is vrijdag op 88-jarige leeftijd thuis overleden. Met zijn overlijden verliest Dessel een oud-burgemeester. “Hugo is als overtuigd Vlaams-nationalist heel zijn leven politiek actief geweest. Eerst voor de Volksunie, die hij in Dessel mee oprichtte, nadien voor haar opvolger de N-VA. In Dessel was hij in totaal 36 jaar gemeenteraadslid, waarvan 6 jaar burgemeester van 1983 tot 1988 en 12 jaar eerste schepen van 1989 tot 2000”, klinkt het bij de gemeente. “Daarnaast was hij provincieraadslid van 1965 tot hij in 1982 senator en lid van de Vlaamse Raad werd, de voorloper van het Vlaams Parlement.”

Hugo was enorm begaan met zijn Dessel. Hij was een gedreven idealist die erg principieel kon zijn. “Onrechtvaardigheid maakte hem boos en opstandig. Hij hield van de natuur en als cultuurminnaar was hij jarenlang voorzitter van fanfare De Eendracht. Hugo stond mee aan de wieg van STOLA, nadien STORA, en was op zes jaar na van 1999 tot heden voorzitter van de Raad van Bestuur.

Eind vorig jaar werd Hugo nog in de bloemetjes gezet als pionier van zijn partij in Dessel. “Donderdagavond werd het nieuw Dessels N-VA-bestuur verkozen. Voor het eerst in decennia was Hugo geen kandidaat meer. Eén dag later is hij van ons heengegaan. Die symboliek zegt veel.”

Volledig scherm Hugo Draulans werd vorig jaar nog gevierd door zijn partij © RV