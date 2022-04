Opnieuw gezellig samenzijn op jaarlijkse picknick aan Sas4-toren

Een heerlijke hap in de buitenlucht, gezellig samen zijn met vrienden of familie en tussendoor wat ravotten in de speeltuin en tuimelen op het springkasteel: de picknick aan de Sas4-toren heeft het allemaal. De toeristische dienst zorgt voor een heerlijk pakket vol lekkers. Het enige wat je zelf moet meebrengen, is een dekentje. Er zal dit jaar ook keuze zijn om op een picknickbank te zitten in de speeltuin en rondom de Sas4-Toren. Bij slecht weer wordt er uitgeweken naar GBS De Meikever in Witgoor. Inschrijven kan bij de afdeling Vrije tijd of online via het e-loket. Je betaalt meteen bij inschrijving. Wie picknick zegt, zegt ook mooi weer.