Ook middenstand kijkt uit naar Graspop (én duizenden potentiële klanten): “Ze mogen gerust zijn, er is meer dan bier genoeg”

desselNiet enkel de festivalgangers kijken — na twee jaar corona — reikhalzend uit naar Graspop, maar ook de lokale handelaars in het centrum van Dessel verwelkomen maar al te graag de duizenden metalheads die in de dorpskern hun proviand komen inslaan of hun dorst komen lessen. “We hebben wat meer vaten in huis gehaald en de halve liters nog eens bovengehaald.”

In de dorpskern van Dessel is het woensdag rond de middag nog vrij rustig. Op de wegen naar Dessel is het wel druk, want sommige campings openen woensdagnamiddag al. Zo stond er op de Geelsebaan een ellenlange file. De lokale middenstand hoopt dat een deel van die metalfans de komende dagen ook hun weg vindt naar het centrum.

Pre-Graspopparty

“Graspop is iets waar we steeds naar uitkijken”, vertelt Anja Peeters, uitbaatster van café PleXat. “Voordat ik het café had, ging ik er altijd naartoe en hielp ik mee. Het blijft iets speciaal.” Het festival zal vier dagen lang elke dag 50.000 bezoekers over de vloer krijgen. Dat legt ook de lokale horeca geen windeieren. “Het mindert wel elk jaar, omdat alles uit het centrum weggehouden wordt. Alles wordt op het festivalterrein zelf voorzien en dus hoeven ze voor niets naar het dorp te komen.”

Toch heeft Anja de nodige voorbereidingen getroffen. “We hebben wat meer vaten in huis gehaald en de halve liters nog eens bovengehaald, want deze avond (woensdagavond, red.) organiseren we een Pre-Graspopparty voor de mensen die al toegekomen zijn en nog nergens terecht kunnen en toch een stevig feestje willen bouwen.”

Volledig scherm Anja Peeters van café PleXat organiseert woensdagavond een Pre-Graspopparty. © Wouter Demuynck

Keuken langer open

Ook bij café De Campina op de Markt kijken ze uit naar de komst van festivalgangers. “Het Graspop-weekend is steeds pittig maar wel heel plezant”, zegt Tijs Van Gestel. “We draaien telkens zo’n 20 procent beter. Zaterdag en zondag komt er iemand extra om te helpen. Daarnaast is onze keuken deze vier dagen tot ‘s avonds geopend, terwijl we normaal gezien enkel ‘s middags lunch aanbieden. Extra bier hebben we niet ingeslagen, maar het valt wel op dat tijdens deze vierdaagse elk bier dat je hebt gedronken wordt.”

Al is het ook voor hen afwachten hoeveel festivalgangers zullen afzakken naar het dorpscentrum. “Tot en met 2019 was hier op de Markt een pendeldienst met een bus naar de festivalweide en een kiss-and-rideparking. Dat is nu niet meer het geval. We gaan dus moeten ondervinden of ze hun weg blijven vinden naar het centrum. Ook met de hitte is het afwachten of ze komen.”

Volledig scherm Tijs Van Gestel van café De Campina. © Wouter Demuynck

“Water over jezelf kappen”

Op het terras van De Campina hebben metalfans Kristof Van Schoor, Glenn Vergauwen, Ruben Penneman en Nick Michelet zich neergevlijd. Ze hebben er net een autorit van zo’n twee uur vanuit het Waasland opzitten. “Sinds 2010 hebben we geen enkele editie gemist”, vertelt Kristof. “Het is begonnen op mijn 16 jaar en we zijn blijven komen want het blijft plezant. Het is een van de weinige festivals met heel veel metal en goeie oude hardrock. We kijken er enorm naar uit.”

Vorig jaar kwam de vriendengroep nog in de buurt kamperen om toch een beetje de Graspop-beleving te hebben. Nu kan het echte werk beginnen, al belooft het wel erg warm te worden. “De partytent zal ons alvast helpen om op de camping wat in de schaduw te zitten. In onze tent zal het ‘s morgens inderdaad wel warm zijn. Maar op tijd en stond wat water over jezelf kappen en drinken en niet te veel alcohol nuttigen zal al veel helpen. Ik denk niet dat oververhitten een probleem zal zijn”, vervolgt Kristof.

Een frisse pint afzweren op een festival is nochtans weinigen weggelegd. “Overdag als de zon hard schijnt kan je best wat minder drinken, zodat je geen zonneslag krijgt en begint neer te gaan van te veel alcohol. ‘s Avonds als het zonnetje weg is kan het wel, hé”, lacht Kristof.

Volledig scherm Werknemer Willy van Broekhoven toont het extra bier dat in de AD Delhaize voor de festivalgangers is uitgestald. © Wouter Demuynck

Cara-pils

Graspop leeft niet enkel bij de cafés, maar ook bij de supermarkten. Aan de OKay-winkel pronkt er een gigantisch blikje Cara-pils langs de baan en wordt zowaar de rode Jupiler-loper uitgerold. Kwestie om aan de festivalgangers te laten weten dat er binnen het nodige gerstenat te verkrijgen is. Bij AD Delhaize is eveneens niets aan het toeval overgelaten qua voorraad voor metalheads. “We hebben aan het begin van de winkel een festivalstandje, met heel wat bier maar bijvoorbeeld ook slaatjes. Met de hitte hebben we in laatste instantie beslist om ook nog extra water bij te kopen”, vertelt werknemer Willy van Broekhoven.

In de winkel staan er ook nog op andere plaatsen extra producten voor de festivalganger uitgestald, gaande van ravioli in blik en snelkookpasta tot opwarmmaaltijden en chips. “Ik werk hier nu 3,5 jaar en heb dus nog net de editie in 2019 meegemaakt. Het was hier toen super druk, echt een overrompeling. De gangen zagen zwart van het volk. Ook wel letterlijk, omdat metalheads zoveel zwarte kledij dragen”, lacht Willy. “Maar allemaal zijn ze heel vriendelijk. Het festival brengt extra leven in het dorp, zeker omdat het publiek zo internationaal is. De sfeer in de winkel is dan helemaal – op een positieve manier – anders.”

Volledig scherm Aan bierreclame geen gebrek bij de winkel van OKay. © Wouter Demuynck

