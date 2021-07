Oeps... Binnenschipper vergeet autokraan naar beneden te laten wanneer hij onder brug vaart

Kempen/Rivierenland Tussen aardbei en gevangenis: zes tips voor een mooie fietstocht in de Kempen en Rivieren­land

18 juni Met het mooie weer halen mensen weer massaal hun stalen ros van stal om de natuur te ontdekken. Ook in onze regio zijn er tal van uitgestippelde themaroutes te vinden. Onder meer aardbeien, gevangenissen, Keizer Karel en zelfs muziek staan op het programma. Ontdek hieronder waar je samen met je vrienden of familie op pad kan in onder andere de buurt van Hoogstraten, Lier, Olen, Turnhout, Bornem en Mol. Nog meer inspiratie nodig? Ga dan zeker ook hier even kijken.