Nieuwe 'Bankhangers' op openbare zitbanken helpen het ijs te breken tussen vreemden

De gemeente koos voor drie verschillende teksten: ‘Hoe gaat het écht met jou?’, ‘Wat is het beste advies dat je ooit kreeg?’ en ‘Wat is jouw klein gelukske?’. Kortom: simpele gespreksstarters, die kunnen leiden tot een waardevol deugddoend gesprek. “Naast deze bankhangers, kozen we ook voor blanco exemplaren. Hier hebben we zelf zinnen opgezet bv. aan de Desselse visvijver: ‘Heb je al iets ‘(op)gevangen’? of spreuken in de Kerkstraat zoals ‘Wees geduldig met jezelf. Niets in de natuur bloeit het hele jaar door’”, klinkt het. “Als lokaal bestuur hopen we bij te dragen aan het bevorderen van het (mentaal) welzijn en de bredere gezondheid van de burger.” De banken, waarop de bankhangers bevestigd werden, zijn uitgekozen in samenspraak met de seniorenraad.

“Sociale verbondenheid maakt mensen veerkrachtiger. Een goeie babbel met je buur, vrienden en familie kan wonderen verrichten. Maar ook praten met een wildvreemde, kan al helpen. Maar hoe begin je daaraan? In Dessel vind je voortaan op heel wat zitbanken een ‘bankhanger’, een bordje dat je kan helpen om een gesprek te starten”, klinkt het bij de gemeente. “Mensen hebben contact met anderen of sociale verbondenheid nodig. Wanneer het minder gaat, of wanneer je minder veerkrachtig bent, is de ondersteuning van anderen cruciaal. Weten dat je bij iemand terecht kan en op verhaal kunt komen. Beseffen dat er ook andere mensen zijn die hetzelfde ervaren of meemaken, of horen van iemand dat er een weg terug is en dat herstel mogelijk is. In al die situaties gaat het erom dat je je verbonden voelt, of je nu psychisch kwetsbaar bent of niet."