Nieuw meldpunt moet Desselse straten properder maken

Iedereen woont graag in een propere buurt, maar zwerfvuil en sluikstorters blijven ook in Dessel voorkomen. Het meldpunt Mijn Mooie Straat van Mooimakers is daarom nu ook beschikbaar in de gemeente. Je vindt het formulier op het gemeentelijke e-loket of op de website dessel.mijnmooiestraat.be. Wie wil, kan ook de gratis app downloaden. Na je melding houdt de gemeente je, indien gewenst, op de hoogte van de verdere afhandeling.