Nieuw boek vertelt het unieke verhaal van Dessel, Mol en radioactief afval: “De burgerparticipatie die hier tot stand is gekomen, kent wereldwijd z’n gelijke niet”

Dessel/MolAl sinds de jaren 80 is men op zoek naar een geschikte bergingsplaats voor radioactief afval in ons land. In 2006 werd uiteindelijk beslist dat het laag- en middelactief kortlevend afval veilig en permanent opgeslagen zal worden in Dessel, mét de goedkeuring van de inwoners zelf dankzij een unieke burgerparticipatie. In zijn nieuwe boek ‘Het verhaal van een berging’ neemt Leo De Bock (63), extern consultant voor NIRAS, dat jarenlange en boeiende proces onder loep. “Wat ze hier gedaan hebben, kan model staan voor het oplossen van andere complexe problemen”, zegt de auteur.

Dessel, Mol en radioactiviteit. De drie zijn al verschillende decennia met elkaar verbonden. Zo werd de allereerste kernreactor van ons land gebouwd in Mol en stelden Mol en Dessel zich beide kandidaat toen men in de jaren 80 op zoek ging naar een bergingsplaats voor laag- en middelactief kortlevend afval. Beide gemeenten en hun inwoners zijn sindsdien nauw betrokken bij het project. Om een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak te creëren, werd namelijk gekozen voor een uniek participatiemodel. “Het was met vallen en opstaan, maar het resultaat en de manier waarop het tot stand kwam, zijn heel opmerkelijk”, zegt auteur Leo De Bock, extern consultant voor NIRAS (Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen). “Er zaten politici, mensen van tal van verenigingen en ook onafhankelijke burgers mee aan tafel, gegroepeerd in twee unieke partnerschappen: STORA - vroeger STOLA - in Dessel en MONA in Mol.”

Volledig scherm Tabloo, het bezoekerscentrum van NIRAS in Dessel, kwam mede tot stand dankzij de tomeloze inzet van de partnerschappen. © Liese Demeulenaere

Sociale rust

“De deelnemers van deze partnerschappen hebben twee decennia lang het gros van hun vrije tijd gewijd aan het begrijpen van radioactiviteit en radioactief afval, een zeer complexe materie. Ze brachten bezoeken aan bergingssites in het buitenland, nodigden gastsprekers uit en ga zo maar door. Ze deden alles om zichzelf, maar ook hun medeburgers te informeren. Dat was een zeer tijdrovend procedé, maar de uitkomst? Die is onbetaalbaar gebleken”, vertelt de auteur. “Want er heerst nu sociale rust rond radioactief afval in Dessel en Mol. Dankzij de partnerschappen begrijpt men waarom de bergingsinstallatie er komt en dat ze veilig zal zijn. Je kan zoiets niet van bovenaf opleggen. Dan stuit je op verzet en protest dat nooit gaat liggen. Bovendien is radioactief afval een kwestie die ons allen aanbelangt. Niet alleen wij en onze kinderen en hun kinderen, maar ook alle generaties die nog komen, zullen met deze problematiek te maken hebben. Het radioactief afval ís er. Of je nu een voorstander bent van kernenergie of niet, je kan er niet omheen en er is een oplossing nodig die mens en milieu vrijwaart.”

Model

Voor laag- en middelactief kortlevend afval zijn we er inmiddels uit. Momenteel ligt dat afval opgeslagen bij Belgoprocess, maar die gebouwen bieden geen permanente oplossing. Er wordt daarom gewerkt aan een definitieve, bovengrondse berging in Dessel. “Voor hoogradioactief en langlevend afval is onlangs nog een princiepsbeslissing genomen door de regering. Men kiest daarin voor geologische berging, waarbij hoogradioactief afval in een stabiel gastgesteente geborgen wordt”, zegt De Bock. “Maar voor het zover is, moet de bevolking opnieuw geïnformeerd en geconsulteerd worden, zodat ze in staat is zelf een mening te vormen over deze problematiek. En dan kan een volwaardige burgerparticipatie zoals we die al gezien hebben in Mol en Dessel model staan.”

Volledig scherm 3D-simulatie van een bovengrondse bergingsinstallatie zoals er een in Dessel gebouwd zal worden. © NIRAS

Volgens De Bock zou een gelijkaardige aanpak ook van toepassing kunnen zijn op andere maatschappelijke kwesties zoals immigratie, covid, het klimaat, etc. “Dat zijn problemen die een legislatuur van vier jaar overstijgen en waarvan de oplossingen gedragen moeten zijn in de maatschappij, zeker nu. De bevolking is steeds hoger opgeleid, kritischer en heeft meer een eigen mening ten opzichte van vroeger. Burgerparticipatie is dan een manier om de bevolking te erkennen en te betrekken in de beslissingen. Dat schept vertrouwen en leidt tot een gedragen uitkomst”, zegt hij. “Daarbij moet er ook ruimte zijn voor dissidentie, voor andere meningen. We hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar het is wel belangrijk dat alle meningen gehoord worden. Dat is nodig om de democratie te stutten, iets dat de wereld vandaag broodnodig heeft.”

Praktisch

Benieuwd naar het volledige verhaal van de burgerparticipatie in Dessel en Mol? Je leest het in ‘Het verhaal van een berging’, dat op 18 januari verschijnt bij uitgeverij Sterck & De Vreese.

Volledig scherm De cover van 'Het verhaal van een berging'. © Sterck & De Vreese

Volledig scherm Leo De Bock nam de burgerparticipatie rond radioactief afval in Mol en Dessel onder de loep. © Sterck & De Vreese

