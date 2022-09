Na twee jaar vertraging: Dessel viert 750ste verjaardag met groots massaspektakel ‘Wettewa': “Een universeel verhaal, maar wel met sterk Dessels karakter”

Dessel is historisch altijd verbonden geweest met Mol en Balen, maar in 1271 kregen de inwoners van Dessel een eigen pastoor. De parochie was de eerste vorm van zelfstandigheid en het begin van wat later de gemeente Dessel zou worden. In 1971 werd de 700ste verjaardag uitbundig gevierd. In 2021 zouden ze dat voor het 750ste jubileum nog eens stevig overdoen. “En toen kwam corona. Daardoor moesten we eigenlijk alles uitstellen, twee keer zelfs”, zegt burgemeester Kris Van Dijck. “Maar nu kunnen we met een gerust hart zeggen dat ‘Wettewa’ in het voorjaar van 2023 in première gaat. Er staan zo’n zeven voorstellingen gepland, die plaatsvinden in een grote tent aan Tabloo. Momenteel wordt er al gewerkt aan het decor”, vertelt hij. “De bedoeling is natuurlijk dat er zoveel mogelijk Desselaars bij betrokken zijn, zowel achter de schermen als op de planken. Of ik zelf een rolletje op mij ga nemen? Ja, dat is wel aan mij besteed, maar ik moet nog bekijken of het in mijn agenda past”, lacht hij.

Gemeente Dessel had veel feestelijkheden gepland voor de 750ste verjaardag, maar die vielen in het water door corona. © Gemeente Dessel

Ondanks de twee jaar vertraging is het enthousiasme voor ‘Wettewa’ dus nog steeds even groot. Sterker nog, de stuurgroep achter het project is er al sinds 2018 mee bezig. “Wij zijn toen als tien jong gepensioneerden daarmee gestart. Ondertussen zijn we al een paar jaartjes ouder”, lacht Luc Nijs, voorzitter van de stuurgroep. “Het begon eigenlijk allemaal met een idee van de jeugdfanfare Boem Tuut, zij wilden graag eens een musical maken. En dat project werd steeds groter en groter, tot het op een gegeven moment samenviel met 750 jaar Dessel. Toen is er beslist om er professionelen bij te betrekken om er echt een waar spektakel van te maken”, vertelt hij. Hoewel het zaadje voor Wettewa dus geplant werd door de fanfare, zal die de muziek van de voorstelling niet zelf verzorgen. “Dat is organisatorisch en financieel niet haalbaar, maar de historiek van de fanfare is zeker verwerkt in het stuk. Ook zullen de leden mogelijk op de planken staan of achter de schermen werken. Dat moet nog bepaald worden”, zegt Luc. “In ieder geval is er al bijzonder veel weerklank voor ‘Wettewa’. Al een zestigtal mensen hebben zich ingeschreven om deel te nemen.”

Stekskes

Het scenario en de regie zijn dan ook in goede handen. Niemand minder dan Luc Stevens en zijn productiehuis dompelen de toeschouwers onder in een Dessels massaspektakel, dat zeker niet zal onderdoen voor hun eerdere producties zoals ‘Mol in Scène’ en ‘GheelaMania’. “Let wel, ‘Wettewa’ is geen historische evocatie. Mensen moeten niet verwachten dat ze hier alles zullen leren over de geschiedenis van Dessel. Wat is het dan wel? Een mooi verhaal met emoties en humor in een moderne setting, maar dan wel met een stevige knipoog naar het Dessels verleden”, vertelt Luc. “De musical draait namelijk rond de fictieve hedendaagse familie Stekskes, een nieuw samengesteld gezin. De hoofdrol is weggelegd voor de dochter Stien, die haar draai thuis niet vindt en het slachtoffer is van online pesterijen. Via haar opa komt ze terecht in de Pezerikenwereld, waar ze Desselaars - ook wel Pezeriken genoemd - uit het verleden ontmoet die haar de kracht geven om verder te gaan.”

Quote We werken dan wel met een grote artistieke ploeg van mijn productie­huis, maar we gaan er alles aan doen om vanaf het begin een warme en gemoedelij­ke sfeer te creëren Luc Stevens, regisseur

Die inspirerende Desselaars worden in het stuk ook wel ‘stekskes’ genoemd, mensen die een lichtje zijn geweest voor hun gemeenschap. “De ‘stekskes’ en ‘stekkendoosjes’ vormen dan ook een belangrijke rode draad doorheen de musical. Want niemand spreekt ‘ste’endeusjse’ uit zoals wij Desselaars. Dat is echt een typische uitspraak van ons dorp”, vult de burgemeester aan. Maar dat betekent niet dat ‘Wettewa’ uitsluitend door en voor Desselaars is. “We gaan andere geïnteresseerden zeker niet wegsturen, maar uiteraard hopen we op zo veel mogelijk Desselaars. Het is in wezen een Dessels samenhorigheidsproject. Het proces is daarbij even belangrijk als het eindresultaat. We werken dan wel met een grote artistieke ploeg van mijn productiehuis, zoals componist Stef Vanderbeken, scenarist Peter Melis, dramaturge Isabelle Daniels en nog zo veel anderen, maar we gaan er alles aan doen om vanaf het begin een warme en gemoedelijke sfeer te creëren”, zegt regisseur Luc.

Audities

Iedereen, en dan vooral Dessel zelf, is dan ook uitgenodigd om aanstaande donderdag 22 september om 19.30 uur deel te nemen aan de vrijblijvende infovergadering in Tabloo. “We hebben nog veel volk nodig, ook voor achter de schermen. De eerste audities vinden plaats in oktober, maar dat worden eerder gezellige workshops”, knipoogt Luc. “In januari volgt dan de opstartvergadering, met in februari de eerste repetities voor de hoofdrollen. Het merendeel van de acteurs, figuranten, zangers en dansers zal pas tegen maart verwacht worden. De voorstellingen zijn al in mei dus dat is even pittig. Maar ik kies altijd voor kort en intens repeteren. Ik wil de mensen niet te lang van hun gezin weg houden”, lacht hij.

