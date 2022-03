Minstens tien Oekraïense gezinnen vinden onderdak in voormalig hotel Alauda: "In afwachting van komst Jumbo”

Voetbal derde nationale B Joep Hakkens scoort drie keer op rij voor Witgoor: “De eerste keer in mijn loopbaan dat mij dit lukt”

In de onderste regionen van het klassement stond in derde nationale B met de partij tussen Koersel en Witgoor een belangrijk duel op het programma. Vooral dan voor Witgoor, dat met overwinningen tegen Racing Mechelen en Berlaar Heikant de voorbije weken aan vertrouwen had gewonnen. De 1-5-overwinning is de bevestiging dat de Desselse formatie het juiste spoor stevig beet heeft.

27 februari