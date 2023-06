Minister De Sutter woont computerles voor beginners van Digidak Dessel bij: "De samenleving digitaliseert in sneltempo, en niet iedereen kan volgen”

Jeugdspe­lers van KFC Dessel Sport scheren hoge toppen in interpro­vin­ci­aal toernooi

De jeugdspelers van KFC Dessel hebben er een fantastisch seizoen op zitten. Zowel in de competitie als in de interprovinciale WM-Cup Gold pronkten ze aan de top van het eindklassement. “Het hoge niveau van onze jeugdspelers laat zich ook voelen in de doorstroming naar het eerste elftal.”