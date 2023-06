“Mijn moeder liep ook rond zonder beha én in doorschijnende shirts”: zangeres Marieke (31) maakt statement met onthullende outfit op Graspopweide

Aardbei­endri­ve-in Red Corvette wordt voor even ‘Strawberry Temple of Doom’ : "Met een SM-me­nu... Special Metalmenu"

“Aardbeien gedrenkt in puur en ongefilterd bloed dat stroomt door de rivieren van Hades, afgewerkt met een toefje slagroom van de teennagels van Satan hemzelf”: dát is wat aardbeidendrive-in The Red Corvette de komende dagen zal serveren aan de duizenden Graspoppers die er passeren. De zoetste drive-in van Dessel en omstreken hult zich namelijk opnieuw in een metaljasje, inclusief aangepast menu.