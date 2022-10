Maandelijkse verteltent dompelt kinderen weer onder in bijzonder verhalen

De verteltent is een gratis initiatief van de bibliotheek, dat tijdens de zomervakantie altijd even op pauze staat. Nu het schooljaar weer begonnen is, zijn alle enthousiaste luisteraars opnieuw welkom. Tot en met juni geven de voorlezers elke derde zaterdag van de maand het beste van zichzelf en verwennen ze de kinderen weer met een stevige portie leesplezier. Opnieuw zijn er telkens drie sessies: om 9, 10 en 11 uur. Wil je jouw kind laten deelnemen aan de eerste verteltent op zaterdag 15 oktober, schrijf hem of haar dan nu zo snel mogelijk in via i-school of aan de balie in de bibliotheek.