Lemmy (3) ontdekt op Graspop waar zijn naam vandaan komt

Nick Van Sweevelt, de vader van Lemmy, is op 28 december 2015 gaan samenwonen met Vanessa Henry. Dat is toevallig de dag waarop Lemmy Kilmister van Motörhead is overleden. Zowel Nick als Vanessa zijn grote Graspopfans. Ook dit jaar zijn ze aanwezig op het festival in Dessel. Ondertussen hebben ze samen een zoontje gekregen die vernoemd is naar de basgitarist. Lemmy Van Sweevelt wordt door zijn ouders ook wel eens ‘Metal Son of a metal mom’ genoemd. Dat kan je zien op zijn t-shirt. Gisteren mocht de driejarige Lemmy Graspop met zijn eigen ogen aanschouwen toen hij samen met zijn papa, die helpt bij de vrijwilligers, het festival op mocht. Veel plezier nog samen!