KIJK. Eerste metalheads bestormen festivalterrein van Graspop in Dessel

Graspop Metal Meeting is officieel geopend. Tot en met zondag is Dessel het Mekka voor alle fans van zware gitaren in België en omstreken. Donderdagmiddag bestormden de eerste festivalgangers de weide in Dessel. Dat leverde zoals elk jaar weer mooie beelden op.