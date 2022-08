Jongerenafdeling N-VA schenkt schoolmateriaal aan Actie MIN Mol

retie Retie neemt massaal afscheid van volkszan­ger Juul Kabas: “Hij hield veel van mensen, en de mensen van hem”

In de Sint-Martinuskerk van Retie werd dinsdagvoormiddag in groten getale afscheid genomen van volkszanger Juul Kabas, die vorige week onverwachts overleed op 77-jarige leeftijd. De kerk zat afgeladen vol, en ook buiten konden inwoners de afscheidsviering volgen op een groot scherm. “Het leven was voor Juul één groot feest, er moest elke dag gelachen worden.”

