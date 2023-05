Jeugdspelers van KFC Dessel Sport scheren hoge toppen in interprovinciaal toernooi

Leonie (88) doet deuren van haar buurtwin­kel een laatste keer open: “De zaak een naam geven? Daar zijn we nooit mee bezig geweest”

Wie zaterdag door de Kasteelstraat in Retie reed, kon er niet naast kijken. Vele mensen hielden halt in de voormalige kruidenierswinkel van Leonie Mertens. De kranige dame zwierde voor één keer de deuren van haar reeds gesloten zaak nog eens open. “Om iedereen die hier vroeger klant was te bedanken, want daar had ze toch wel nood aan”, vertelt haar zoon Luc Hoskens.