Jaarlijkse Samathon voor het goede doel is aan vijfde editie toe: “Ons Sam zou fier geweest zijn”

DesselDinsdag 30 augustus is het alweer tijd voor de vijfde editie van de Samathon, een jaarlijks loop-, wandel-, en skate-evenement voor het goede doel ter nagedachtenis van Sam Moelants. Vorig jaar bracht de Samathon maar liefst 12.000 euro op, ondanks de strenge coronamaatregelen. Nu de coronabarometer verleden tijd is en er prachtig weer voorspeld wordt, kijken de familie, vrienden en buren van Sam uit naar een fantastische jubileumeditie. “Voor ons is dit de enige manier van omgaan met dat verdriet”, zegt Sams papa Rigo Moelants.

Het is intussen al zes jaar geleden dat Sam Moelants op 20-jarige leeftijd om het leven kwam in een verkeersongeluk. Het meisje was ‘s ochtends in Dessel met de fiets vertrokken naar het JAC (Jongeren Advies Centrum) in Turnhout om er een assertiviteitscursus te geven aan jongeren, maar werd plots gegrepen door een vrachtwagen die rechtsaf wilde draaien. Een verpleegkundige die toevallig voorbijkwam, probeerde haar nog te reanimeren, maar de hulp mocht niet baten. Sam was al overleden, slechts enkele dagen voor haar 21ste verjaardag. “Die dag staat nog altijd in ons geheugen gegrift. En dat zal altijd zo blijven”, zegt haar papa Rigo Moelants. “Er waren ook gewoon zoveel toevalligheden die dag. Ik heb Sam nog zien liggen, maar wist gewoon niet dat zij het was. En dat terwijl ik daar anders nooit moest zijn, die ochtend reed ik daar voorbij.”

Volledig scherm De 20-jarige Sam Moelants kwam in 2016 om het leven bij een verkeersongeluk. © ton wiggenraad

Toch neemt Rigo het zich niet kwalijk dat hij niet gestopt is. “Had ik dat geweten, dan had ik alleen maar voor paniek gezorgd. Nu is Sam - ondanks de omstandigheden - toch op een rustige manier vertrokken. Dat heeft de verpleegkundige die haar reanimeerde me op het hart gedrukt. Het moest zo zijn”, vertelt hij. “Ook op de vrachtwagenchauffeur zijn we nooit boos geweest. Had hij moeten kijken? Ja, natuurlijk. Maar iederéén maakt fouten in het verkeer, ik ook. Hij weet dat hij in de fout is gegaan en heeft dat ook nooit ontkent. Hij is dus al genoeg gestraft: hij moet leven met het feit dat hij iemands kind heeft doodgereden. Dat wens je niemand toe.”

Samathon

Maar 26 augustus blijft natuurlijk altijd een moeilijke dag voor de familie en vrienden van Sam. “Dit jaar valt haar sterfdatum ook nog eens op een vrijdag, net zoals in 2016... Ja, dat is uiteraard een lastig moment. Maar we sluiten die moeilijke periode steevast af met een feest: de Samathon. Die gaat altijd door op 30 augustus, Sams verjaardag. Nu gaan we alweer naar de vijfde editie”, zegt hij. “Het waren haar vriendinnen die voorstelden om iets te organiseren ter nagedachtenis van Sam. Ons meisje was aan het oefenen om de 10 kilometer te lopen. Haar laatste tour stond nog in haar gsm: 6,5 kilometer. Op de eerste editie van de Samathon in 2017 hebben we die exacte route gevolgd. Deelnemers konden toen ook al kiezen uit wandelen, lopen of skaten, zoals nu nog steeds het geval is. Het jaar nadien kwam daar ook nog de 10 kilometer bij omdat dat de afstand was die Sam zelf wilde lopen. Ikzelf loop ook altijd mee, dat vind ik heel belangrijk. Ook al heb ik nu niet getraind, ik móét aan de startlijn staan. Altijd. Voor Sam.”

Quote Veel mensen zullen denken dat de Samathon een triest gebeuren is, maar dat is het niet. Integen­deel. Het is echt een verjaar­dags­feest voor ons Sam. Rigo Moelants, Papa van Sam

In 2020 kon de Samathon uiteraard niet doorgaan. “Toen beseften we eigenlijk pas hoeveel we daar allemaal mee bezig zijn, hoe hard we daarnaar uitkijken. In 2021 was corona helaas nog niet voorbij, maar we wilden de Samathon toch laten doorgaan in een soort van ‘light’-versie. Al was daar eigenlijk niet veel ‘light’ aan. (lacht) Er was nog altijd meer dan duizend man komen opdagen en we konden evenveel geld schenken aan de goede doelen als bij de editie van 2019. Dat was gewoon zot eigenlijk”, vertelt Rigo. “De Samathon is echt een begrip geworden in Dessel en de ruime omgeving. Bij de start hadden we dat nooit gedacht. En veel volk op de Samathon heeft Sam zelfs nooit gekend. Dat vinden we heel mooi om te zien.”

Jubileum

Voor deze jubileumeditie hoopt de familie uiteraard opnieuw veel mensen te ontvangen. “Als het weer een beetje meezit - en voorlopig is dat het geval - dan verwacht ik volgende dinsdag toch wel een 1.500 à 2.000 mensen op het pleintje in de Lopelandstraat. Op dit moment zijn er nog niet zoveel inschrijvingen voor de wandel-, loop- of skateroute, maar dat is altijd zo. Veel mensen weten ook niet dat ze vooraf online kunnen inschrijven, of wachten het weerbericht af. Op de dag zelf schrijft er altijd wel veel volk in”, zegt Rigo. “Het blijft natuurlijk altijd even afwachten: zijn de mensen het nog niet beu? Maar elk jaar opnieuw is de Samathon blijven groeien. En we gaan ons best doen om er nu wederom een topeditie van te maken. Dit jaar zal er voor de eerste keer ook een cocktailbar aanwezig zijn, indien het weer goed genoeg is. Maar normaal wordt het een 24 à 25 graden, ideaal dus.”

Volledig scherm De Samathon trok de voorbije edities altijd een massa volk. © Vanderveken

Fier

De hoop is natuurlijk dat er daardoor weer veel geld in het laatje komt. Want dankzij de Samathon konden de familie, vrienden en buren van Sam in totaal al zo’n 40.000 euro schenken aan goede doelen voor kwetsbare jongeren. “Als ze het kon zien, dan denk ik dat Sam heel fier zou zijn op ons. Alle opbrengst van de Samathon gaat steevast naar jongeren die het moeilijk hebben. Sam was nu eenmaal heel erg begaan met kinderen en jongeren. Ze was lid van jeugdclub de Spin, ging al op jonge leeftijd babysitten en was leiding bij de Chiro. Ook op haar job bij het JAC gaf ze assertiviteitscursussen aan jongeren”, vertelt Rigo trots.

Volledig scherm De 20-jarige Sam Moelants kwam in 2016 om het leven bij een verkeersongeluk. © Photo News

Ook de goede doelen van dit jaar, Vectamus en AWEL Jongerentelefoon, passen dus in hetzelfde thema. Zo is Vectamus in Mol een project dat diagnostiek en begeleiding biedt aan kinderen en ouders uit financieel kansarme gezinnen die kampen met psychische of psychiatrische moeilijkheden. Met het geschonken geld willen ze een nieuwe cursus rond autisme op touw zetten, materiaal aankopen voor kinderen met autisme en eventueel ook een zomerkamp organiseren. AWEL Jongerentelefoon wil dan weer een betrouwbaar aanspreekpunt zijn voor kinderen en jongeren via anonieme, voor de hand liggende, gratis en makkelijk bereikbare contactkanalen. Het geschonken bedrag zal bij hen gebruikt worden om AWEL in een compleet nieuw en modern jasje te steken. “Dat is natuurlijk alleen maar mogelijk dankzij onze vele vrijwilligers en sponsors. En uiteraard hopen we op een grote opkomst volgende week zodat we ook dit jaar een mooi bedrag mogen wegschenken”, besluit Rigo.

Praktisch

De Samathon gaat door op dinsdag 30 augustus vanaf 14 uur in de Lopelandstraat te Dessel. Wie wil deelnemen aan een van de routes kan zich nog tot vrijdag 26 augustus online inschrijven. Deelnemen kost 5 euro. Deelnemers van de route van 2 en 4 kilometer starten om 16.30 uur. Het startschot voor de 6,5 en 10 kilometer wordt gegeven om 19 uur. Er zijn ook tal van eet- en drankkraampjes voorzien, alsook leuke animatie en muziek.

