Jaagpad gedeeltelijk afgesloten voor herstellingswerken

Bewoners wzc Ten Hove krijgen meer inspraak in beleid: “We maken voor hen een echte thuis”

Wie kent de noden en wensen van rusthuisbewoners nu beter dan de bewoners zelf? Dát is de nieuwe opvatting in woonzorgcentrum Ten Hove. Het rusthuis heeft zijn missie en visie daarom aangepast in samenspraak met de senioren die er verblijven, hun familie en toekomstige bewoners.