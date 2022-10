IOK organiseert groepsaankoop voor thuislaadpalen

Als je een elektrische wagen hebt of wil kopen, denk je best ook na over hoe je deze wil gaan opladen. Voor particulieren die een thuislaadpaal installeren, zijn er verschillende voordelen. Maar momenteel is een financiële vergelijking maken erg moeilijk wegens de schommelingen in de energiemarkt en de ongekende pieken in de prijzen. Toch blijft een privélaadpaal interessanter ten opzichte van publiek laden, zeker in combinatie met slimme sturing en zonnepanelen. Een laadpaal is ook veiliger dan laden aan een stopcontact.