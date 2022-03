Infomomenten voor Desselaars die Oekraïners helpen

Dessel Minstens tien Oekraïense gezinnen vinden onderdak in voormalig hotel Alauda: “In afwachting van komst Jumbo”

Minstens tien Oekraïense gezinnen zullen ondergebracht worden in Hotel Alauda langs de Turnhoutsebaan in het centrum van Dessel. Het hotel is sinds enkele maanden gesloten. Er komt een supermarkt van Jumbo in de plaats. Maar in afwachting van de supermarkt geeft de projectontwikkelaar er onderdak aan Oekraïense vluchtelingen.

13 maart