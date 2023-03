In Dessel kans op lichte regen en bewolkt weer vanochtend

Nog 55 dagen aftellen naar massaspek­ta­kel ‘wettewa’: “Hier zijn al vriend­schap­pen voor het leven gesmeed”

Nog twee maanden en dan is het zover: ‘wettewa’, hét Desselse gebeuren van het jaar gaat in première. De grote tent staat alvast klaar op de weide achter Tabloo, maar er is nog veel werk aan de winkel vooraleer er we met z’n allen kunnen genieten van deze indrukwekkende voorstelling. “We zijn inmiddels al twee maanden aan het repeteren. Het is pittig, maar oh zo plezant.”