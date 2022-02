Het is dan toch gelukt: mysterieuze boodschap uit vintage flesje Coca Cola gehaald

balen Infomarkt over aanleg fietsostra­de in De Kruierie

Op woensdag 23 februari organiseert de provincie Antwerpen in Vrijetijdscentrum De Kruierie een infomarkt over de fietsostrade in Balen, die vanaf maart of april wordt aangelegd. De aanwezigen krijgen doorlopend info over de werken en timing en kunnen ook vragen stellen aan de projectleiders.

10 februari