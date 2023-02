Guns N’ Roses is headliner van eerste dag Graspop

“Take me down to the paradise city, where the grass is green and the girls are pretty! Op donderdag 15 juni tovert de legendarische hard rock band uit LA Dessel weer om tot de Paradise City. Guns ‘N Roses zal de South Stage afsluiten”, klinkt het enthousiast bij de organisatie. “In 2023 trekt de band opnieuw langs de grootste podia in Europa, inclusief een stop in Dessel, dus hou je klaar om klassiekers als Sweet Child O’ Mine, Paradise City en November Rain uit volle borst mee te zingen.”