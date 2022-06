Graspop wapent zich tegen hitte: “Gratis water en veel schuilplaatsen”

Dessel Kris Govers (61) was ruim tien jaar veilig­heids­me­de­wer­ker op Graspop: “Af en toe hadden de artiesten wel streken”

Alice Cooper en zijn houten vloer, de spuit voor Ozzy Osbourne of pintjes drinken met Lemmy Kilmister. Kris Govers (61) was in de beginjaren van Graspop medewerker op het festival en dat heeft voor onuitwisbare herinneringen gezorgd. “Zoals die keer dat we met honderdduizenden Belgische franken in een containertje moesten slapen omdat er natuurlijk geen bank meer open was.”

