Graspop gaat van start onder stralende zon: “De sfeer is hier heel familiaal”

Wacken Open Air

Het publiek van Graspop is traditioneel vrij internationaal getint. Zo treffen we Jessica en Carsten uit Duitsland in matchende outfits aan. Voor Carsten is het zijn tweede Graspop, voor Jessica is het de allereerste keer dat ze naar Dessel afzakt. “Normaal gaan we vooral naar Duitse festivals zoals Wacken Open Air, maar op Graspop is het ook erg plezant”, vertelt Carsten. “Wacken en Graspop vind ik even leuk, al is Wacken wel vier keer zo groot. Daar lopen 100.000 festivalgangers per dag rond. Dat maakt Graspop wel iets familialer. Graspop is ook maar twee uur rijden, terwijl Wacken goed is voor een rit van liefst zes uur. We zijn hier twee dagen. Vooral naar Scorpions kijken we uit.”