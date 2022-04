GMM zoekt verenigingen die hun clubkas willen spijzen

Balen Schouw van woning vat vuur

In de Veldstraat in Balen is woensdagavond brand ontstaan aan een woning. Het vuur werd rond 19.45 uur opgemerkt. Het was de schouw van de woning die vuur had gevat. De brandweer had de vlammen snel onder controle. Niemand raakte gewond. De woning raakte beschadigd, maar de bewoners konden er toch de nacht doorbrengen.

7 april