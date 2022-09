Gerestaureerde pomp op Markt officieel ingehuldigd

De pomp van de Markt is een monument met reeds een lange geschiedenis. Het Desselse martkplein is namelijk al sinds 1842 uitgerust met een pomp, die kon dienen als hulpmiddel tijdens een brand. Sindsdien werd ze al een keertje vervangen en dreigde ze tot tweemaal toe te verdwijnen. De laatste keer dat er plannen waren om de pomp af te breken en te verplaatsen, was bij de heraanleg van het marktplein in 2001. Op vraag van huidig burgemeester Kris Van Dijck werden die plannen geschrapt en de pomp erkend en beschermd als monument. Sindsdien is er een dossier gestart om de pomp een grondige opknapbeurt te geven. Het startschot daarvoor werd gegeven op maandag 14 maart. De pomp werd toen gedemonteerd en getransporteerd naar Renotec in Geel voor een complete restauratie.