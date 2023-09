2de editie Oan de Voart wordt tweedaags festival: “En zondag breien we er nog een ludieke familiedag aan”

Het laatste weekend van september is iedereen opnieuw welkom op de site van Maes Beton aan het kanaal Bocholt-Herentals voor de tweede editie van festival Oan de Voart. Wegens het grote succes vorig jaar breidt organisator CC Toendra meteen uit met een extra dag vol muziek, met The Wolf Banes als gevestigde waarde om de affiche te trekken. “Ook nu hebben de bands banden met Dessel of de Kempen in het algemeen.”