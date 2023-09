KFC Mol en Donk Sport die velden verloren door asbest kunnen voorlopig spelen bij andere clubs: “Alle clubs waren meteen bereid”

Er is grote solidariteit onder de voetbalclubs in Mol. KFC Mol en Donk Sport zagen eind juli hun velden onbespeelbaar verklaard omdat er asbest was gevonden, maar ze kunnen nu voorlopig spelen bij andere clubs. De gemeente werkt ondertussen aan een definitieve oplossing.