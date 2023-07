Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Dessel vandaag

Dansstudio Art in Motion moet sluiten van gemeente: “Ze besloten alle waarschu­win­gen te negeren”

Dansstudio Art in Motion in de Venakkerstraat moet tijdelijk de deuren sluiten. Zelf spreekt de dansschool van een verrassing, maar het gemeentebestuur weerlegt dat: Art in Motion zou namelijk geen vergunning hebben. “Al van in het begin en herhaaldelijk waarschuwden we dat een dansschool op de locatie in de Venakkerstraat niet vergund is”, zegt burgemeester Wim Caeyers (CD&V).