Wat te doen in de Kempen dit weekend: van de Antilliaan­se Feesten tot Turnhout Kermis

Het regenweer lijkt voorlopig achter de rug dus we kunnen weer uitkijken naar wat activiteiten buiten. In Hoogstraten zijn er de Antilliaanse Feesten en in Turnhout start de augustusfoor. Wij zochten en vinden vijf activiteiten in de Kempen die het bezoeken waard zijn.