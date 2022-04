Gemeente wil jouw mening over trage wegen horen

Dessel Dessel zet opening toeris­tisch seizoen feestelijk in

Op zondag 3 april wordt in de ganse provincie Antwerpen de aftrap van het toeristisch seizoen gevierd. In Dessel is het zelfs een jubileumeditie, want de Sas4-Toren blaast maar liefst 15 kaarsjes uit. En dat mag gevierd worden.

29 maart