Gemeente opent woon- en energieloket voor alle vragen over premies

Van Academia tot Vedette Sport: in deze 7 winkels vind je alles voor je sport of hobby in de provincie Antwerpen

Het einde van de zomer is in zicht. Dat betekent vaak ook een nieuw seizoen in de sportclub of tijd voor een nieuwe hobby. Misschien starten jij of je kroost binnenkort met iets nieuws en zoek je nog naar de geschikte kledij en het nodige materiaal? Wij zochten enkele sport- en hobbywinkels in de provincie Antwerpen. Van De Wolberg in Heist-op-den-Berg tot DNA: HOCKEY in Boom: hier vind je alles wat je nodig hebt voor de start van het nieuwe seizoen.