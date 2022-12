Geld en juwelen gestolen bij dubbele inbraak

Mol Herenkle­ding­zaak Check Point stuurt krachtige vredesbood­schap de wereld in met 1,5 ton erwten in etalage: “Wij willen gewoon ‘peas’ on earth”

Herenkledingzaak Check Point in de Statiestraat doet het weer. Sinds enkele jaren pakt de winkel elke eindejaarsperiode uit met een originele etalage. Deze keer koos uitbater Niels Daniels ervoor om zijn raam te vullen met maar liefst 1,5 ton gedroogde spliterwten om zo een ludieke vredesboodschap uit te dragen, namelijk ‘peas’ on earth. “In deze onzekere tijden met de oorlog in Oekraïne paste er slechts één boodschap: vrede”, legt hij uit.

8 december