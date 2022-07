Geef jouw mening over het Desselse mobiliteitsplan

Ondertussen werden al een aantal voorstellen uitgewerkt voor enkele van de meest kritische punten in de gemeente. Die voorstellen wil de gemeente nu aan de burger voorleggen. “Mobiliteit is een zaak van en voor iedereen. Zowat iedereen krijgt met mobiliteit(sproblemen) te maken. Daarom vragen wij ook jullie mening om de herziening van het mobiliteitsplan mee vorm te geven”, klinkt het bij de gemeente. “Al deze ideeën en voorstellen worden verder gebundeld tot een samenhangend geheel, dat we opnieuw aan onze burgers zullen presenteren. Zo komen we tot een concreet actieplan waarmee we dan de volgende jaren aan de slag gaan om dit stap voor stap te realiseren.”

Je kan de bevraging invullen op papier en binnen brengen in het administratief centrum. De bevraging vind je in het informatieblad dat op 18 of 19 juli in de brievenbus zit of kan afgeprint worden in bijlage. Werk je liever digitaal? Dat kan ook via deze link.