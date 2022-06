Frans Peeters (83) uit Dessel al sinds zondagmiddag vermist

De lokale politie is dringend op zoek naar de 83-jarige Frans Peeters uit Dessel. Hij werd zondagg voor het laatst gezien rond 15.40 uur aan Kattenbos in Dessel. Hij is 1.75 meter groot en is nog goed te been, maar is mogelijk verward. Op het moment van de verdwijning droeg hij een joggingbroek en een gestreepte polo.