Festivalgangers en Alestorm brengen pakkend eerbetoon aan overleden metalfan Robbe op Graspop: “Een echt kippenvelmoment”

desselEen mooi moment zondagnamiddag op het hoofdpodium van Graspop Metal Meeting. De Schotse band Alestorm bracht een eerbetoon aan Robbe Deriemaeker, die drie maanden geleden overleed. Zijn tweelingzus Rani had opgeroepen om het refrein van zijn favoriete liedje mee te zingen en daaraan gaven heel wat metalheads gehoor. “Het was een prachtig moment.”

Het kan verkeren. Terwijl zaterdag het kwik naar een tropische 34 graden steeg na al enkele warme dagen, was het zondag op de festivalweide opeens meer dan tien graden kouder. En toch was zondag de warmste dag, in elk geval de meest hartverwarmende.

Enkele dagen geleden lanceerde Rani Deriemaeker (28) uit het West-Vlaamse Zwevezele op sociale media de oproep om het refrein van ‘Zombies Ate My Pirateship’ tijdens of na de set van Alestorm mee te zingen, maar dan lichtjes aangepast: ‘Far across the sea, Robbe waits for me’. Robbe, dat is de tweelingbroer van Rani die drie maanden geleden uit het leven stapte.

Tattoo

“Die avond ben ik de andere helft van mijn ziel kwijtgeraakt”, vertelt Rani. “We deelden lief en leed, groeiden samen op en hoewel we allebei al niet meer bij onze ouders woonden waren we nog heel close.” Robbe en Rani waren ook van plan om samen naar Graspop te gaan, iets wat ze eerder al twee keer gedaan hadden.

Als eerbetoon aan haar broer liet ze al een tattoo zetten, maar op Graspop zelf wilde ze nog een stapje verder gaan en deed ze de oproep voor het lied ‘Zombies Ate My Pirateship’. “Dat was zo’n beetje ons lied. Als hij een bericht naar mij stuurde of een tekst uit het lied, dan antwoordde ik altijd met een afbeelding van de zanger van Alestorm.”

Volledig scherm Heel wat metalfans zongen luidkeels 'Zombies Ate My Pirateship' mee tijdens de set van Alestorm. © Wouter Demuynck

Kippenvelmoment

De oproep van Rani kreeg niet enkel weerklank bij metalfans, die het bericht duizenden keren deelden, maar raakte ook tot bij de festivalorganisatie en de band zelf. “Voor het concert had de organisatie aangekondigd dat het eerbetoon aan Robbe na het concert zou volgen”, vertelt Rani ons na de set van Alestorm. “Maar uiteindelijk heeft de band het liedje tijdens de set zelf opgedragen aan Robbe. Zij zongen het normale refrein, maar heel wat fans zongen onze aangepaste versie. Ik stond helemaal vooraan en het was een echt kippenvelmoment. Het is mooi dat de oproep tot bij de band geraakt is.”

Voor Rani is het een opsteker na het verlies van haar zielsverwant. “Het was een prachtig moment, maar het is toch maar raar om zo zonder hem hier te zijn. Ik probeer er wel van te genieten, want Robbe zou niet gewild hebben dat ik mijn hoofd liet hangen.” Op Graspop werd Rani ook vergezeld door haar mama Carine. “Ik ben meegekomen om Rani te steunen, al hoor ik de muziek die hier gespeeld wordt zeker ook graag”, vertelt Carine. “Het concert was een heel emotioneel moment, erg troostend ook.”

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website https://www.zelfmoord1813.be.

