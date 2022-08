Eerste Desselse cultuurmarkt strijkt neer in Tabloo

Kempen Brandweer­zo­ne Kempen doet warme oproep voor ... maquettes

Brandweerzone Kempen heeft een opvallende oproep gelanceerd. De brandweerlui sturen voor de verandering geen waarschuwing of tip de wereld in, maar vragen iedereen om maquettes te schenken aan de brandweerzone. Daarmee kunnen ze interventies simuleren om zo nog sneller en efficiënter in te grijpen in geval van nood. Ben jij architect, aannemer, vastgoedontwikkelaar of gewoon een creatieve maquettebouwer en heb je nog een aantal exemplaren liggen waar je niets mee doet? Schenk ze dan aan de brandweer. Je beschermt er jezelf en je omgeving mee.

2 augustus