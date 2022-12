Dieven dringen woning binnen

Inbrekers zijn zondag actief geweest in de Delstraat in Dessel. Bewoners van één van de huizen ontdekten zondagavond rond 22.45 uur dat er was ingebroken in hun woning. Het is niet duidelijk op welke manier ze zijn binnengeraakt. De daders namen hun tijd om de woning te doorzoeken. De omvang van de buit is niet gekend.