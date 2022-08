Desselse Sportweek start traditiegetrouw met wielerwedstrijd voor recreanten

Bij de B-koers is het de bedoeling dat dames en heren samen rijden in één wedstrijd van tien rondjes. De echte strijd gaat natuurlijk om het Kampioenschap van Dessel. Deze wielerwedstrijd is ondertussen alom bekend bij recreanten. Het idee achter deze koers is een wedstrijd voor wielertoeristen die ook wel eens op een verkeersvrij parcours willen koersen. Het Dessels Kampioenschap start om 19.30 uur en is enkel voor Desselaars of leden die aangesloten zijn bij een Desselse wielervereniging. Dit jaar mogen ook niet-Desselaars deelnemen aan zowel de B- als A-koers. Zij rijden mee in dezelfde koers, maar voor het klassement worden ze ingedeeld in de “open klasse”. Ze rijden met rood rugnummer. De wedstrijd zal plaatsvinden aan Sportpark Brasel en doorgaan op 12 augustus. Inschrijven kan je doen op de dag zelf. Omdat de wedstrijd recreatief van aard is, zijn renners met een koerslicentie niet gewenst.