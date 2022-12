Dessel zingt weer voor ‘ne nieuwen hoed’

Dessel Inbrekers dringen woning binnen van man in rusthuis

Aan Eersels in Dessel werd maandag een inbraak in een woning vastgesteld. De daders forceerden een raam aan de achterkant van de woning om binnen te geraken. Vervolgens doorzochten ze de hele woning. De bewoner van het pand verblijft momenteel in een verzorgingstehuis. De politie kon daardoor nog geen inventaris opmaken van de buit.

20 december