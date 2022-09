Dessel verplicht conformiteitsattest bij afsluiten van nieuw huurcontract

Een conformiteitsattest is een officieel document dat bevestigt dat de woning voldoet aan de Vlaamse minimale veiligheids- en kwaliteitsnormen. “Het attest kan je aanvragen bij de dienst Omgeving of Bouw van de gemeente. Aan de hand van een door de minister vastgelegd technisch verslag gaat een woningcontroleur van IOK na of een woning conform, veilig en gezond is volgens de normen van de Vlaamse Codex Wonen. Indien dit zo is, wordt het attest afgeleverd”, klinkt het bij de gemeente.

Woningkwaliteit

En dat is wat gemeente Dessel dus vanaf volgend jaar zal doen. “Het attest blijft in de meeste gevallen tien jaar geldig en geeft ook aan wat het maximum toegelaten aantal inwoners is. In geval van gebreken is er natuurlijk een snellere opvolging gewenst en kan het attest beperkt worden in tijd. Zo kunnen we als gemeente kort op de bal spelen bij woningen met gebreken”, klinkt het. “Met de invoering van het verplicht conformiteitsattest stimuleren we eigenaars van een huurwoning om hun eigendom te verbeteren op vlak van woningkwaliteit. We belonen op die manier verhuurders die investeren in woningkwaliteit en we verduurzamen tegelijkertijd het patrimonium in Vlaanderen. Zo gaat er op de lange termijn ook minder energie verloren.”