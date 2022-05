Dessel ondertekent het SAVE-charter voor een verkeersveilige gemeente

DesselGemeente Dessel heeft donderdagnamiddag het SAVE-charter ondertekent en stapt daarmee in het traject Verkeersveilige Gemeente van de provincie Antwerpen. “Als lokale overheid is het aan ons om de infrastructuur veiliger te maken, maar ook om alle weggebruikers te sensibiliseren”, zegt burgemeester Kris Van Dijck (N-VA).

Ondertussen hebben al 51 van de 69 Antwerpse gemeenten het charter ondertekend. Dessel sluit nu dus ook aan in het rijtje, als laatste van de politiezone Balen-Dessel-Mol. De gemeente stond al jaren aangemeld, maar de provincie kan niet alle gemeenten gelijktijdig laten deelnemen. “We hebben nu pas de kans gekregen, vandaar dat we er wat later mee zijn. Dat was zeker niet door een gebrek aan engagement”, zegt burgemeester Kris Van Dijck. “Want hoewel we geen echte zwarte punten hebben, zijn er in Dessel toch wel een aantal locaties die als erg gevaarlijk gepercipieerd worden. Het gaat dan om zogenaamde grijze punten.”

Drie stappen

Het lokale bestuur gaat nu een eigen actieplan verkeersveiligheid opstellen en uitvoeren onder begeleiding van de provincie Antwerpen, de Federale Diensten van de Gouverneur, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde en de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen. Het traject bestaat uit drie stappen. De eerste is de ondertekening van het SAVE-charter, dat zeven doelstellingen omvat die een grotere veiligheid beogen voor elke weggebruiker en voor jongeren en kinderen in het bijzonder. In stap 2 krijgt het actieplan concreet vorm. Daarna is het een kwestie van uitvoering.

Schoolomgevingen

“Een charter ondertekenen is één zaak. Verkeersveiligheid aanpakken is wat anders. Het is een opdracht van velen: de weggebruiker én de wegeigenaar”, zegt de burgemeester. “Wat dat laatste betreft maken we werk van het inventariseren van de onveiligste plekken in ons dorp. Daar zoeken we dan gepast oplossingen voor. Soms kan dat met kleine ingrepen. Soms moet dat met duurdere investeringen. Met het charter verkeersveilige gemeente doen we dus ook een oproep aan alle weggebruikers. Een weg kan heel veilig aangelegd zijn, maar als de weggebruiker de regels aan z’n laars lapt, schieten we geen meter op.”

Dessel zal in het traject ook extra aandacht hebben voor veilige schoolomgevingen. “We gaan daarvoor een intense samenwerking aan met alle oudercomités. Het zijn immers vaak de schoolgebruikers zelf die voor de onveilige situaties zorgen, helaas. Daar is dus nog veel ruimte voor verbetering.” Uiteindelijk is het ook aan de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen om samen met de provincie te beslissen of de gemeente het SAVE-label behaalt.