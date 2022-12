Dessel huldigt na twee jaar pauze eindelijk opnieuw haar sportlaureaten

De huldiging zal plaatsvinden op vrijdag 17 februari 2023 om 19.30 uur in de concertzaal van Tabloo. Aansluitend wordt er ook een hapje en een drankje aangeboden. Wie een Desselse sporter of club kent, die het verdiend heeft om dan in de bloemetjes gezet te worden, kan de kandidatuur vanaf nu indienen. Er wordt op zoek gegaan naar de beste prestatie bij de mannen en bij de vrouwen. Daarnaast is er ook een prijs voor de jongere (-16) en de mindervalide sporter die de knapste prestatie wist neer te zetten. Tot slot wordt er een prijs uitgereikt aan de beste prestatie in ploegverband en gaat ook de beste club met een beker naar huis.

Hoe inschrijven?

Indien je meent dat jouw club of één van jouw leden of ploegen in aanmerking komt om gehuldigd te worden in één van de vastgelegde categorieën, schrijf ze dan in via de online inschrijvingsformulieren.